(وكالات)

نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة النطاق ضد من تصفهم بأنصار منظمة "فتح الله جولن"، أسفرت عن توقيف 156 شخصًا في 30 ولاية بأنحاء البلاد، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء.

وأوضح يرلي كايا، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن 65 من الموقوفين تم إيداعهم السجن بقرارات توقيف رسمية، فيما صدرت مذكرات اعتقال قضائية بحق 34 آخرين، بينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق بقية المتهمين.

وأشار الوزير إلى أن الأشخاص الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بالتورط في أنشطة داخل "الهيكل الحالي للتنظيم"، والتواصل مع قيادات فيه عبر الهواتف العمومية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي له والترويج لأفكاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن العمليات الأمنية جاءت نتيجة تنسيق مشترك بين قيادة قوات الدرك، ومديريات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومكاتب الادعاء العام، مشددًا على أن السلطات تعمل بشكل متواصل للكشف عن بقايا الشبكة التي تُحمّلها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وشملت الحملة ولايات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة، إلى جانب ولايات أخرى من مختلف أنحاء البلاد بينها بورصة، غازي عنتاب، ديار بكر، هاتاي، وطرابزون، حيث جرى ضبط كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي يُشتبه بارتباطها بالأنشطة المحظورة.