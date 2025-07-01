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إيران: إعادة البناء تمثل أولوية بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

12:52 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية فرزانة صا

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طهران- (د ب أ)

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قالت الحكومة الإيرانية إن إعادة بناء المدن المتضررة يمثل أولوية قصوى الآن.

وقالت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية فرزانة صادق للإذاعة الحكومية اليوم الثلاثاء إن جهود إعادة البناء تجرى بالفعل، حيث تعمل لجنة تقييم الأضرار بفريق إدارة الأزمات بوزارتها، كما تم وضع خطة وطنية للتعافي.

والتقى نائب الرئيس الإيراني رضا عارف بمسؤولين تنفيذيين من شركة الاستثمار الحكومية لمناقشة تمويل جهود إعادة البناء، وفقا لما جاء في بيان حكومي.

وأشار عارف في خطاب إلى جهود إيران في أعقاب حرب الخليج الأولى ضد العراق في الثمانينيات. وقال " علينا أن نظهر سريعا قدرتنا على إعادة البناء على جميع الجهات في فترة ما بعد الحرب".

وكان الصراع قد بدأ في 13 يونيو الماضي، عندما شنت إسرائيل هجمات جوية في أنحاء البلاد، معللة ذلك بالمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ وطائرات الدرون، وقصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية رئيسية، وتم إقرار وقف إطلاق النار في 24 يونيو الماضي.

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وزيرة الطرق والتنمية الإيرانية فرزانة صادق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إيران إيران وإسرائيل
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