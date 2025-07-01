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تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد

11:42 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

المحكمة العليا في إسرائيل

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وكالات

قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، مرة أخرى بسبب المقاطعة من جانب أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يحضرون الجلسة.


وفي تعليقه على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن سلطة تعيين رئيس الشاباك منوطة حصريًا بالحكومة الإسرائيلية.


وفي وقتٍ سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين زيني رئيسًا للشاباك وذلك خلفًا للرئيس السابق رونين بار، الذي أعلن في أبريل الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو.


وجاء تعيين زيني رغم منع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بها راف ميارا، من تعيين رئيس جديد للجهاز، مما دفعها لاعتبار القرار أنه "يتعارض مع التوجهات القانونية".

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المحكمة العليا في إسرائيل تعيين رئيس الشاباك الجديد جهاز الأمن العام الداخلي
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