واشنطن تدعو طالبي التأشيرات لضبط خصوصية حساباتهم الرقمية

(وكالات)

طلبت السفارة الأمريكية في الأردن من المتقدمين للحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة غير المهاجرين تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة"، وذلك لتسهيل إجراءات التحقق من هوياتهم وتقييم أهليتهم لدخول الولايات المتحدة.

وجاء في منشور نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أن هذا الإجراء يأتي ضمن متطلبات عملية التدقيق الأمني، التي باتت تتضمن مراجعة الحسابات الإلكترونية للمتقدمين.

ويأتي هذا التحديث في ظل تشديد أوسع تنفذه الإدارة الأمريكية تجاه سياسات منح التأشيرات، خاصة بعد إعلان الحكومة في أبريل الماضي عن البدء بفحص محتوى حسابات طالبي التأشيرات والمهاجرين على المنصات الرقمية، في إطار ما وصفته بجهود رصد "الأنشطة المعادية للسامية".

وفي سياق متصل، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مايو، توجيهات بوقف جدولة المقابلات الجديدة لعدد من فئات التأشيرات، من بينها تأشيرات الطلاب الدوليين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة أوسع يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ما يصفها بـ"النزعات المعادية للسامية" في الجامعات الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها جامعة "هارفارد"، والتي يتهمها بالإخفاق في مواجهة مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي.