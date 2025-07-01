ترامب يهاجم إيلون ماسك: لولانا لعاد لجنوب أفريقيا

(وكالات)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة انتقادات للملياردير إيلون ماسك، على خلفية مشروع القانون الجديد لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الذي يناقشه الكونجرس الأمريكي حاليا، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وهاجم ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، ماسك واتهمه بالاعتماد على الإعانات الحكومية لإبقاء شركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس" قائمة، قائلاً: "إيلون يحصل على إعانات حكومية أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدونها كان سيضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب أفريقيا".

وأضاف ترامب أن البرامج التي يديرها ماسك، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وتصنيع السيارات الكهربائية، كلفت الدولة أموالاً طائلة، وكان يمكن تجنبها.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن هدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا"، إذا تم تمرير مشروع القانون الذي وصفه بـ"الجنوني". وقال ماسك في منشور على منصة "إكس": "إذا أُقر هذا القانون، سيتم إطلاق حزب أمريكا في اليوم التالي. نحن بحاجة إلى بديل حقيقي عن الحزبين الحاليين".

وذكر ماسك أن استطلاعا للرأي أجراه على المنصة أظهر أن 80% من المشاركين يؤيدون فكرة الحزب الجديد.

وينص مشروع القانون المقترح الذي وصفه ترامب بـ "الكبير والجميل" تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في موازنات الدفاع وأمن الحدود، مقابل تقليص الإنفاق على بعض البرامج الاجتماعية مثل "ميديكيد" وقسائم الطعام. وقد اعترض الديمقراطيون على المشروع، وطلبوا قراءة نصه الكامل في مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لتأخير التصويت عليه.