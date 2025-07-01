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نتنياهو: إيران تمثل خطرا يتجاوز القومية العربية

10:20 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة للتحرك بشكل منفرد ضد التهديدات الإيرانية، مؤكداً أن مشاركة الولايات المتحدة في هذا التحرك "ليست شرطاً" لاتخاذ خطوات لردع طهران.

وأوضح نتنياهو أن "الخطر الإيراني يفوق في حجمه وتأثيره التهديدات التي واجهتها إسرائيل من القومية العربية على مدار العقود الماضية"، مشيرا إلى أن إيران باتت تمثل تهديداً مباشراً من خلال برنامجها النووي وتطور قدراتها الصاروخية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حكومته ستفعل "كل ما هو ضروري" لإنهاء هذا الخطر، مؤكداً أن أمن إسرائيل سيظل أولوية قصوى، حتى في حال غياب الدعم الأمريكي.

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بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران
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