الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار والحريق بمصنع للأدوية إلى 36 شخصا

حيدر آباد (الهند)- (أ ب)

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الانفجار والحريق أمس الاثنين في مصنع للأدوية في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند إلى 36 شخصا على الأقل، في حين أصيب نحو 36 شخصا آخرين، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقال مدير قطاع الإطفاء بالولاية جي في نارايانا راو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن أفراد قطاع الإطفاء انتشلوا جثث 34 عاملا متفحمة من موقع الحادث في منطقة صناعية على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الولاية حيدر آباد.

وقال راو إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بالحروق التي لحقت بهما، وتم الإعلان عن وفاتهما في المستشفى، مضيفا أنه يجري إزالة ركام وحدة الصناعات الدوائية في شركة سيجاشي للبحث عن أي عاملين محاصرين .وأضاف أنه تم نقل نحو 36 عاملا مصابا إلى المستشفيات.

وأضاف" انهار الهيكل الكامل للمصنع. وتم إخماد الحريق، ونأمل في الانتهاء من إزالة الركام خلال الساعات المقبلة".

وقال راو " لقد وقع انفجار في وحدة التجفيف بالرش بالمصنع، التي تستخدم لمعالجة المواد الخام لتحويلها إلى مسحوق لصنع الأدوية".

وقال وزير الصحة بالولاية دامودار راجا ناراسيما إن 108 عاملين كانوا داخل المصنع وقت وقوع الانفجار.

وأضاف" نظرا لأن الجثث احترقت وتشوعت بدرجة كبيرة، تم تكليف فريق طبي خاص بإجراء اختبارات الحمض النووي"، مشيرا إلى أن حكومة الولاية شكلت لجنة للتحقيق في سبب الحادث.