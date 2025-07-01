

وكالات

هدد قراصنة قالت "رويترز" إنهم مرتبطون بإيران، بتسريب مئات الرسائل الإلكترونية لمساعدين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة "رويترز"، إن قراصنة إنترنت مرتبطين بإيران هددوا بالكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من دائرة الرئيس ترامب، بعد توزيع دفعة سابقة على وسائل الإعلام قبل الانتخابات الأمريكية العام الماضي".

وقال القراصنة في دردشة عبر الإنترنت مع رويترز، إن "لديهم ما يقرب من 100 جيجابايت من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات كبيرة لموظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومحامية ترامب ليندسي هاليجان، ومستشار ترامب روجر ستون، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب ستورمي دانيالز".

وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم أحجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني، وفقا لروسيا اليوم.