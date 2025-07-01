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بسبب قنبلة.. إجلاء 20 ألف شخص في مدينة أوسنابروك شمال غرب ألمانيا

03:58 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

الشرطة الألمانية

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وكالات

شهدت مدينة أوسنابروك في شمال غرب ألمانيا مجددا عملية إجلاء كبرى بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت السلطات في المدينة، أنه سيتم نزع فتيل القنبلة غير المنفجرة اليوم الثلاثاء، مما يعني أن نحو 20 ألف شخص يجب أن يغادروا بيوتهم بحلول الساعة 3 مساء (1300 بتوقيت جرينتش) على أقصى تقدير.

وتقع محطة القطار الرئيسية، بالإضافة إلى مستشفى سانت ماري ومستشفى الأطفال المسيحيين في المنطقة.

ووفقا للتقارير، تم العثور على القنبلة غير المنفجرة أثناء الإشراف على مشروع بناء في حي "لوكفيرتل" بالمدينة، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز مركز إخلاء بعد الظهر في مدرسة محلية.

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ألمانيا إجلاء 20 ألف شخص في مدينة أوسنابروك في مدينة أوسنابروك غرب ألمانيا
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