

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، أن تدهور وإغلاق نظام نقل الغاز الأوكراني بالكامل دليل على الإجراءات المتعمدة التي يتخذها نظام كييف لخلق كارثة.

وقال: "تظهر إجراءات كييف فيما يتعلق بنظام نقل الغاز استراتيجية كارثة على البلاد بأكملها. أي أن الإجراءات المُستهدفة لنظام كييف أدت إلى كارثة.

وأشار إلى أن هذا الوضع تؤكده الأرقام الواردة في الإحصاءات الرسمية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "عند مدخل خط أنابيب نقل الغاز الأوكراني، تم ضخ 300 مليار متر مكعب من الغاز، وخرج 175 مليار متر مكعب باتجاه أوروبا، مارا عبر أوكرانيا والمناطق الجنوبية من روسيا، والآن، ماذا؟ يدخل 0 ويخرج 0".

وفي بداية عام 2025، أوقفت سلطات كييف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، مما زاد الحاجة إلى استيراد الغاز.

وأصبحت كييف مضطرة لشراء الغاز بأسعار مرتفعة للغاية، ومنذ نهاية شهر يناير، بدأت شركة "نفتوغاز" في استيراد الغاز، مما أدى إلى زيادة حجم المشتريات بشكل كبير.