أول تعليق من الخزانة الأمريكية بشأن إنهاء ترامب العقوبات على سوريا



وكالات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، بشأن إنهاء الرئيس دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الرئيس ترامب وقع اليوم على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد الوحشي.

وأفادت في بيانها: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء برنامج العقوبات على سوريا".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إن إجراء اليوم سيتيح الفرصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد".

وأضاف: "على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر أنه يأمل أن تُسهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ليس فقط في توفير الإغاثة الضرورية للشعب السوري، بل أيضا في منح البلاد فرصة للنجاح.

وأكد أن وزارة الخزانة تواصل دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتشجيع المزيد من التقدم الذي يعزز الفرص الاقتصادية.

كما أكد أنها ستواصل محاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار باستخدام كامل أدواتها وصلاحياتها بما في ذلك ضد أعضاء سابقين في نظام الأسد، وشركائه، والجهات الإرهابية، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات.