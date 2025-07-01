منذ فجر الاثنين.. 105 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

استشهد 105 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر يوم الإثنين حتى اليوم الثلاثاء.

وفي مدينة غزة استشهد 65 فلسطينيًا، منهم 24 شهيدا ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال استراحة "الباقة" على شاطئ بحر المدينة.

واستشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مستودع إسليم في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب المدينة و7 شهداء في غارتين من مسيرات إسرائيلية على شارع الوحدة وسط المدينة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مجموعة من المواطنين قرب سوق البسطات بحي الشجاعية ومفترق عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة و5 شهداء ومصابون في قصف على منزل لعائلة كساب في حي الشجاعية شرقي المدينة، وفقا للغد.

واستشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات في منطقة النابلسي جنوب المدينة و3 شهداء بينهم طفلة في قصف من مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين محيط مسجد العلمي بحي التفاح شرق المدينة.

واستشهد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة المواطنين في منطقة الزرقا شمال شرقي المدينة، وسقط وعدد من المصابين في قصف مسيرة إسرائيلية على شارع السكة بحي الزيتون جنوب المدينة.

واستشهد فلسطيني بالقرب من محطة دلول في حي الزيتون جنوب المدينة إضافة لشهيد في قصف إسرائيلي بجوار بيته بالقرب من مجمع الصحابة الطبي.

وفي شمال قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند دوار حلاوة بمدينة جباليا البلد.

وفي جنوب قطاع غزة استشهد 29 فلسطينيا، منهم 15 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب غرب خان يونس، و3 شهداء بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش وفش فش شمالي رفح.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس، و3 شهداء جري انتشالهم من مناطق شرق خان يونس و3 شهداء متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العماوي بمنطقة التعابين في دير البلح.