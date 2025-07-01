الإثنين المقبل.. نتنياهو يجتمع بـ ترامب في البيت الأبيض



وكالات

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض، الإثنين المقبل، للقاء الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث مؤخرا عن وقف إطلاق نار قريب في غزة.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قالت في وقت سابق، إن الجانبين يعملان على تحديد موعد للزيارة.

وأضافت: "أعلم أنه نتنياهو أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس".

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت ليفيت، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيسبقه إلى واشنطن هذا الأسبوع "للاجتماع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض".

وكان ترامب قال الجمعة، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة "قريب"، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ "في الأسبوع المقبل".

وأكدت ليفيت أن ترامب جعل من إنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة أولوية.