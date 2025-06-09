رسالة من بشارة بحبح لأهالي غزة: "آسف على نكبتكم وأعدكم بحل قريب"

وكالات

وجه رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، رسالة لأهالي قطاع غزة، بشأن آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع، حيث عبّر فيها عن أسفه العميق لما يمرون به من معاناة.

وقال رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك": "أعدكم أنني أعمل ليلًا ونهارًا من أجل وقف إطلاق النار، أود أن أقول لشعبنا في غزة إنني آسف جدًا على نكبتكم، وأنا آسف على ما تمرون به."

وأكد بحبح أنه يعمل دون توقف من أجل التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار، مضيفًا: "أعدكم وعد الحر أنني أعمل ليلًا ونهارًا على إيجاد معادلة مقبولة لوقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه لم يتوقف عن جهوده خلال عطلة عيد الأضحى، حيث واصل اتصالاته مع الجهات المعنية، لم أسمح لأحد أن يرتاح ما دمتم تحت وطأة النار."

واختتم رسالته بدعوة للتفاؤل، مؤكدًا ثقته في التوصل إلى حل دائم: "تفاءلوا دومًا بأننا سوف نصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل دائم، إن شاء الله."

يذكر أن بشارة بحبح هو رجل أعمال أميركي فلسطيني يعمل كوسيط مهم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يُعرف بحبه للمهام السرية والدبلوماسية غير المباشرة، حيث يلعب دورًا في محاولة دفع الأطراف المختلفة، لا سيما حركة حماس وإسرائيل، نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.