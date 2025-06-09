رغم رفض الولاية.. ترامب يدفع بقوات المارينز إلى شوارع لوس أنجلوس

وكالات

كشفت شبكة (سي إن إن)، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن نحو 500 من عناصر مشاة البحرية المتمركزين في مركز القتال الجوي الأرضي التابع لقوات المارينز في كاليفورنيا، تم حشدهم للمشاركة في الرد على الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس.



ويأتي هذا التحرك ضمن تصعيد لافت في استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات المسلحة، حيث تم استدعاء مشاة البحرية لدعم قوات الحرس الوطني التي فعّلها الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون الحصول على موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا أو عمدة المدينة.



وبحسب المصادر، يُعد نشر كتيبة كاملة من مشاة البحرية تطورًا كبيرًا في استعراض القوة ضد المتظاهرين، إلا أن مهام هذه القوات بعد وصولها إلى لوس أنجلوس لا تزال غير واضحة حتى الآن.



وأكد أحد المصادر أن القوات البحرية ستعمل على تعزيز انتشار الحرس الوطني في المدينة، لكن مثلهم، فإن أفراد المارينز محظور عليهم تنفيذ مهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات، ما لم يُفعّل الرئيس قانون التمرد.



وكان ترامب قد أمر بنشر أكثر من 2000 عنصر من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، لكن ما نُشر منهم فعليًا حتى الآن لا يتجاوز 300 عنصر، ومن المتوقع أن يحل مشاة البحرية مكان بعض عناصر الحرس الذين تم نشرهم خلال اليومين الماضيين، وفقًا للمصدر ذاته.