تصعيد جديد ضد إسرائيل.. ماكرون يصف حصار غزة بـ"الفاضح"

وكالات

صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من لهجته تجاه إسرائيل، واصفًا الحصار المفروض على قطاع غزة بـ"الفاضح"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار، وضرورة تمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.

وقال ماكرون في تصريحات مساء الأحد: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح لهيئات الأمم المتحدة بالقيام بعملها".

وعبّر الرئيس الفرنسي عن قلقه إزاء احتجاز إسرائيل لطواقم قارب "مادلين"، مشددًا على أن فرنسا ستقوم بواجبها لحماية مواطنيها، وأضاف: "الحصار المفروض على غزة فاضح".

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية عن فتح تحقيق قضائي رسمي في دعوى مدنية تتعلق بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" و"التحريض عليها" في غزة، خلال الفترة بين يناير ومايو 2024.

ووفقًا للمحامية ماريون لافوج، فإن الشكوى تستهدف عددًا من المواطنين الفرنسيين-الإسرائيليين، متهمةً إياهم بالمشاركة في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقد تم تقديم الشكوى من قبل الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام، إلى جانب ضحية فرنسية من أصل فلسطيني، مع طلب بالادعاء المدني.