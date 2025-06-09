ترامب: نحاول التوصل لاتفاق مع إيران حتى لا يحدث دمار وموت

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها العديد من القضايا، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

وأوضح ترامب في تصريحات تليفزيونية، أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة بشأن إيران، رغم صعوبة موقف الفريق التفاوضي الإيراني، مشيرًا إلى أن هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق معها "حتى لا يحدث دمار وموت".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق أمر نأمل تحقيقه، لكنه أكد أن ذلك "قد لا يحدث"، وأن الأمور ستتضح قريبًا، معتبرًا أن سعى إيران إلى تخصيب اليورانيوم، هو ما ترفضه الولايات المتحدة، محذرًا من أن بديل عدم التوصل إلى اتفاق معها "خطير للغاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن لقاءً مع الجانب الإيراني من المقرر أن يُعقد الخميس المقبل، لكنه أشار إلى أن طهران تطالب بأشياء لا يمكن فعلها.