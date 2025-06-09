الادعاء الأمريكي يتحرك لإلغاء قرار ترامب بشأن كاليفورنيا

وكالات

قال الادعاء العام في أمريكا اليوم الإثنين، إنه سيطالب القضاء بإلغاء أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني.

وتعهد المدعي العام للولاية بمقاضاة ترامب، مبررا أسباب ذلك بنشر الرئيس الأمريكي الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس.

وأضاف أن إضفاء الطابع الفيدرالي على إرسال الحرس الوطني "غير قانوني".

وكان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم قد تعهد بدوره بمقاضاة الرئيس الأمريكي على خلفية نشره الحرس الوطني في الولاية.

ودافع ترامب في وقت سابق اليوم عن قراره إرسال الحرس الوطني إلى ولاية كاليفورنيا، قائلًا إن المدينة كانت ستمحى تماما، مضيفا أنه "اتخذ قرارًا صائبًا بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرّضة في كاليفورنيا".

وهاجم ترامب، اليوم الاثنين، حاكم ولاية كاليفورنيا، وعمدة ، كارين باس، "غير الكفؤين" وفق وصفه.

ونشر الرئيس الأمريكي جنودًا من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، للرد على احتجاجات الهجرة؛ ما اعتُبر "تجاوزاً" لسلطة حاكم الولاية غافين نيوسوم.

يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مساء يوم الجمعة، من قبل الآلاف من المهاجرين بعد اعتقال العشرات منهم بتهمة الهجرة غير الشرعية.