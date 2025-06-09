إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل اختطاف السفينة "مادلين"

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل اختطاف البحرية الإسرائيلية للسفينة "مادلين"، التي كانت في طريقها نحو قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن البحرية تابعت القارب وقررت إيقافه عندما كان على بُعد ساعات من خط الحصار البحري، مشيرة إلى أن قوات من الكوماندوز البحري ووحدة "سنفير" نفذت عملية السيطرة عليه أثناء إبحاره في المياه الدولية.

وأضافت أن المقاتلين صعدوا إلى متن السفينة وسيطروا عليها، وأنها تتجه حاليًا إلى ميناء أسدود، حيث يُتوقّع وصولها قريبًا، مشيرًة إلى أن سبب التأخير في الوصول يعود إلى المسافة وربما أيضًا إلى بطء حركة السفينة.

وبحسب الهيئة، فإنه سيتم تسليم النشطاء الذين كانوا على متن "مادلين" إلى الشرطة الإسرائيلية فور وصولهم إلى الميناء.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد أعلنت اعتراض السفينة التي ترفع العلم البريطاني واحتجاز فريق النشطاء، وذلك بعد نحو ساعتين من انقطاع الاتصال بها، وكانت سلطات الاحتلال قد أبدت مسبقًا نيتها اعتراض السفينة ومنعها من الوصول إلى سواحل غزة.