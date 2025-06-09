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96 نائبًا بريطانيًا يطالبون الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل

09:47 م الإثنين 09 يونيو 2025

مجلس العموم البريطاني

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وكالات

وجّه 96 نائبًا بريطانيًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه يشكل خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية.

وطالب النواب في رسالتهم بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.

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مجلس العموم البريطاني كير ستارمر اسرائيل بريطانيا
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