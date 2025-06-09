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كتائب القسام تنشر رسالة من الحوثيين.. ماذا جاء فيها؟

09:46 م الإثنين 09 يونيو 2025

كتائب القسام

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وكالات

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة من رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة أنصار الله (الحوثيين) وجهها لقيادة وعناصر القسام، أكد فيها أن اليمن شعبا وجيشا وقيادة سيبقى حاضرا في ميدان المعركة.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "الإخوة المجاهدين الأبطال في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك يطيب للقوات المسلحة اليمنية أن ترفع إليكم قيادة وجنونا، أسمى آيات التهائي والتبريكات مقرونة بالفخر والاعتزاز، بصمودكم الأسطوري، وبطولاتكم الخالدة التي سطرتموها في ميادين المواجهة مع العدو الصهيوني الغاصب".

إن ما يجترحه مجاهدو القسام من عمليات نوعية، وضربات موجعة، ومواقف إيمانية راسخة، هو موضع إعجاب والهام لكل الأحرار، وهو دليل لا يدحض على أن من توكل على الله، وثبت في ساحات الوغى، فإن النصر حليفه، ولو اجتمعت عليه قوى الأرض.

رسالة الحوثيين للقسام

"نشد على أياديكم الطاهرة، وتؤكد لكم أن اليمن - شعبا وجيشا وقيادة - سيبقى حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين، قلبا وسلاحا موقفا ودعاء، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها، وإن غزة التي صارت رمزا للعزة، لن تكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه آمنوا بأن الجهاد فريضة، وبأن النصر وعد من الله لعباده المستضعفين الصادقين".

تجدد لكم العهد في هذا العبد عبد التضحية، أن درب الجهاد هو درينا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء، كما أن القدس في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا.

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