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زعيم حزب "فرنسا الأبية": يجب على باريس الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية

09:07 م الإثنين 09 يونيو 2025

جان لوك ميلانشون

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وكالات

عبّر زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلانشون، عن مخاوفه مما قد يحدث للناشطين الذين كانوا على متن السفينة "مادلين"، مؤكّدًا أن إسرائيل ارتكبت "عملية قرصنة في المياه الدولية" باعتقالها نائبة أوروبية تتمتع بالحصانة.

وقال "ميلانشون" في تصريحات صحفية: "أحيي شجاعة الناشطين على متن القارب مادلين، لأنهم نجحوا في فضح سياسة نتنياهو الإجرامية"، داعيًا إلى رفع الحصار عن غزة، واصفًا ما يحدث هناك بأنه "إبادة جماعية وحصار".

وأضاف: "لقد نبهنا السلطات الفرنسية إلى مخاطر التوتر في الشرق الأوسط، لكنهم تركوا نتنياهو يفعل ما يحلو له، وأقول له إنه لن يُخيفنا".

وشدّد ميلانشون على أنه لا يمكن السكوت عن الإبادة الجماعية في غزة، داعيًا فرنسا إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية لإفشال جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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جان لوك ميلانشون حزب فرنسا الأبية الاعتراف بفلسطين
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