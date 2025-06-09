استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد اليوم الاثنين، 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) باستشهاد سبعة أشخاص، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ومقتل آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في حين توفيت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد طفلة بنيران قوات الاحتلال في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس، واستشهاد شخصان آخران في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126227 آخرين، بحسب وكالة وفا.