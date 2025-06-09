الحوثيون: مقتل 6 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب شمال غربي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

لقي 6 يمنيين حتفهم، اليوم الإثنين، جراء انهيار منجم ذهب في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت شرطة محافظة حجة التابعة للحوثيين في بيان " بوفاة ستة أشخاص وإصابة سابع جراء انهيار منجم ذهب تم استحداثه بطريقة غير قانونية في منطقة العبيسة بمديرية كشر بالمحافظة".

وأضاف البيان أن هؤلاء الضحايا كانوا قد احتُجزوا قبل أيام على خلفية قيامهم بأعمال حفر غير قانونية بحثًا عن الذهب، وتم الإفراج عنهم بعد أخذ تعهد خطي بعدم تكرار هذا النشاط المخالف للقانون.

وأشار البيان إلى أنه فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية وقامت الشرطة وفريق من المرشدين الأمنيين والجنائيين بالنزول إلى موقع الحادث، ومعاينة الموقع، ونقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة الحوثيين منذ عشر سنوات، وهي مرتبطة بريا مع حدود السعودية.