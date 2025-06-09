عمدة لوس أنجلوس تنتقد قرار ترامب وتؤكد: سنعتقل المتورطين في التخريب

وكالات

صرّحت عمدة لوس أنجلوس، كارن باس، بأن الفوضى التي شهدتها المدينة يوم أمس ما كانت لتحدث لولا مداهمات جهاز الهجرة، مشددة على ضرورة وقف هذه المداهمات.



وأضافت " باس"، أن ما قامت به إدارة الرئيس دونالد ترامب يُعد تصعيدًا غير مبرر، مشيرة إلى أنه تم استهداف أماكن يعمل فيها أناس عاديون، مشيرًة إلى أن السلطات ستقوم باعتقال ومحاكمة المتورطين في إشعال النار في السيارات أو في أي أعمال تخريب أخرى.



وأكدت عمدة لوس أنجلوس أن الوضع في المدينة هادئ حاليًا، ولا حاجة لنشر عناصر الحرس الوطني، موضحة أن أعمال العنف تقتصر على بضعة شوارع فقط، ولا ترقى إلى مستوى اضطرابات واسعة النطاق.



وشهدت مدينة لوس أنجلوس موجة احتجاجات واسعة، إثر تنفيذ وكالة الهجرة والجمارك الأميركية عمليات ملاحقة استهدفت المهاجرين، ما أدى إلى تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، حيث دفعت هذه التطورات إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ قرار حازم بنشر الحرس الوطني في المدينة.



وانطلقت الاحتجاجات بعد قيام عناصر من وكالة الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهم تتعلق بمخالفات الهجرة، وذلك في مناطق متفرقة من لوس أنجلوس، شملت متاجر مثل "هوم ديبوت"، إلى جانب أماكن عمل كالمصانع والمستودعات، وتأتي هذه الحملة في إطار خطة أوسع ينفذها البيت الأبيض لتصعيد الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية، تتضمن هدفًا يوميًا باعتقال نحو 3,000 مهاجر.

