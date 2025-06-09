نتنياهو وترامب يبحثان تطورات المنطقة في مكالمة استغرقت 40 دقيقة

وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت وذلك بعد أن استغرقت نحو 40 دقيقة، مشيرًة إلى أن المكالمة تناولت التطورات المختلفة في المنطقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجانبين بحثا الملف النووي الإيراني خلال الاتصال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا بشأن إيران.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أن إسرائيل "لن تقبل بإمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة".

وفي السياق ذاته أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مصغراً فور انتهاء المكالمة، وذلك في مقر وزارة الدفاع، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الحكومة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسائيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إضافة إلى رؤساء الأركان والموساد وجهاز الشاباك.