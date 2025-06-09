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الرئيس السوري يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي

07:16 م الإثنين 09 يونيو 2025

أحمد الشرع رئيس سوريا

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دمشق - (د ب أ)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الإثنين مبعوث رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا عزت الشابندر.

وقالت الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس الشرع، استقبل في قصر الشعب في دمشق، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا عزت الشابندر.

ويرتبط الشابندر بعلاقة صداقة عائلية مع الشرع، وقال في لقاءات تلفزيونية إنه التقى معه 3 مرات منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأعرب عن استعداده ليكون وسيطا بين القيادة السورية والعراق وعقب تلك اللقاءات تم الإعلان عن صفته كمبعوث خاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا.

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قال في مقابلة تلفزيونية لمحطة فضائية سعودية إن الحدود السورية العراقية تحتاج إلى تعاون بين الحكومتين السورية والعراقية لضبط الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

والتقى الرئيس السوري الشرع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قطر منتصف شهر مايو الماضي، ومثل سوريا في القمة العربية في بغداد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 17 أبريل الماضي بعد تهديدات من فصائل وشخصيات عراقية للشرع.

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أحمد الشرع سوريا العراق
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