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عائلات الأسرى الإسرائيليين: المصالح السياسية تعيق جهود الإفراج عن الأسرى في غزة

07:09 م الإثنين 09 يونيو 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أن المصالح السياسية الضيقة تعيق جهود إطلاق سراح ذويهم، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذا الملف الإنساني بعيداً عن الحسابات الانتخابية.

وأوضحت الهيئة في تصريحات صحفية أن من يريد حقاً إعادة جميع المختطفين لا يربط ذلك بحسابات سياسية ضيقة، مشيرة إلى أن الحكومة امتنعت عن إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الحرب.

كما دعت الهيئة إلى عدم استخدام ملف الأسرى كورقة في النقاشات المتعلقة بإجراء انتخابات جديدة، وقالت: "نرجو عدم الزج بالأسرى في حسابات التوجه أو عدم التوجه إلى الانتخابات".

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