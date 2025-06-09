قوات الاحتلال تقوم بعملية تجريف بين بلدتين جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية تجريف بين بلدتي مركبا وحولا في جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن " القوات الإسرائيلية نفذت عملية تجريف قرب المركز المستحدث عند مفرق العباد تحديدا بين بلدتي مركبا وحولا".

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين قنبلة في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، كما ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى قنبلة في بلدة راميا في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص الجنوبية المحتلة باتجاه سهل مرجعيون في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.