وزير الخارجية الألماني يعد حزمة تنقلات لدبلوماسيين في الخارج

برلين- (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية ألمانية أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعد حزمة تنقلات بين عدد من الدبلوماسيين الألمان في الخارج.

وبحسب هذه التنقلات، سيتم تعيين ينس هانيفلد/60 عامًا/، السفير الألماني الحالي في إثيوبيا، سفيرًا جديدًا لألمانيا في الولايات المتحدة، حيث سيحل هانيفلد محل السفير أندرياس ميشائيليس في واشنطن، والذي سيحال إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة التي أعدها فاديفول لتكون سارية في موعد التنقلات الموحد لوزارة الخارجية خلال الصيف، وقد تم تنسيق هذه التعيينات مع الحكومة والائتلاف الحاكم.

ومن المقرر، وفقا لهذه الحزمة، أن يتم تعيين برونو كال/62 عامًا/ الذي يترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" منذ عام 2016، في منصب الممثل الألماني الجديد لدى الكرسي الرسولي في روما.

يُذْكَر أن هانيفلد خدم مرتين سابقًا في السفارة الألمانية بواشنطن خلال مسيرته الدبلوماسية: الأولى من عام 1997 إلى عام 2000، والثانية من 2009 إلى 2014 حيث عمل كمبعوث ونائب للسفير.

ومن عام 2014 حتى 2024 حصل على إجازة خاصة عمل خلالها لدى شركة فولكس فاجن، حيث تولى هناك رئاسة قسم السياسات الدولية والأوروبية وسياسات التجارة.

وتُعد هذه الخبرة مؤهِّلًا مهمًا، خصوصًا في ظل النزاع القائم حول الرسوم الجمركية على السيارات مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني هذه الحزمة الدبلوماسية التي أعدها فاديفول في جلسته الأسبوعية بعد غد الأربعاء.

وذكرت المصادر الحكومية أن مصالح ألمانيا ستظل مُمثّلة في المناصب الرئيسية في المستقبل أيضًا من خلال دبلوماسيين يتمتعون بخبرة كبيرة.