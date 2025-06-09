بعد انتشارها.. حملة صارمة ضد سرقة الهواتف في لندن

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على عشرات الأشخصا ضمن حملة مشددة لمكافحة جريمة سرقة الهواتف المحمولة التي وصفتها بأنها "جريمة على نطاق صناعي" تنتشر في أرجاء لندن.

وذكرت الشرطة أنها صادرت أكثر من ألف هاتف محمول، في إطار جهودها لمواجهة "آفة جرائم الهواتف المحمولة" التي باتت تدر على العصابات ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا.



ونشرت الشرطة عناصر بملابس مدنية في المناطق الأكثر استهدافًا مثل منطقة ويست إند وويستمنستر، كما استعانت بتقنيات التتبع الحديثة لاسترجاع الأجهزة وضبط الجناة. وقالت إنها كثفت جهودها مؤخرًا لاستهداف جميع المتورطين في هذه السرقات، من الجناة المباشرين إلى من يتعاملون مع الهواتف المسروقة ويوزعونها في الأسواق المحلية والدولية.



جاء ذلك في وقت تعهدت فيه الشرطة وشركات التكنولوجيا بتوثيق التعاون للحد من سرقة الهواتف الذكية.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، قد دعت شركات مثل آبل وسامسونج وجوجل إلى تطوير تدابير تقنية من شأنها أن تجعل الهواتف عديمة الفائدة في حال سرقتها.



من جهته قال قائد شرطة العاصمة، أوين ريتشاردز،: "نشهد سرقات هواتف على نطاق صناعي، يديرها مجرمون يجنون ملايين الجنيهات من بيع الأجهزة المسروقة بسهولة محليًا أو دوليًا".

وأكد أن تشديد العمليات الأمنية أدى إلى ضبط المزيد من الجناة وحماية السكان من الوقوع ضحايا، لكنه دعا إلى تدخل أكبر من قبل الهيئات الحكومية وشركات التكنولوجيا، من أجل جعل الهواتف المسروقة غير قابلة لإعادة التشغيل أو التوصيل بخدمات السحابة.

وقالت الشرطة إنها استعانت بتقنيات التتبع وبلاغات المواطنين، ما مكنها مؤخرًا من محاكمة أفراد من عصابة كانت تتعامل مع أكثر من 5,000 هاتف مسروق، وقد أُدينوا بالسجن لمدد بلغ مجموعها 18 عامًا.