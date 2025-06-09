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أكسيوس: ترمب سيتحدث هاتفيًا مع نتنياهو اليوم

04:28 م الإثنين 09 يونيو 2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.

ويُنتظر أن يتناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف المفاوضات مع إيران.

تأتي هذه المكالمة في وقت يُظهر ترامب اهتمامًا متزايدًا بالملف الإيراني، خاصة بعد تعثر المفاوضات النووية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ترامب يشعر بالإحباط من استمرار الحرب في غزة، ويضغط على نتنياهو لإنهاء الصراع.

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دونالد ترامب نتنياهو المفاوضات مع إيران
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