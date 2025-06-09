سفير ألمانيا بتل أبيب يعلن نقل نشطاء السفينة "مادلين" إلى إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أفاد السفير الألماني تل أبيب، شتيفن زايبرت، بأن النشطاء الذين اعترضتهم السلطات الإسرائيلية في البحر المتوسط، ومن بينهم الناشطة جريتا تونبرج، أثناء محاولتهم كسر الحصار على قطاع غزة، تم نقلهم إلى إسرائيل.

وكتب السفير زايبرت على منصة إكس: تم نقل جميع الركاب من قبل البحرية إلى إسرائيل، وأكدت البحرية لنا أنهم جميعًا سالمون، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من النشطاء مغادرة البلاد.

وأردف: عرضنا تقديم المساعدة القنصلية بالنسبة لمواطن ألماني واحد.

وكانت القوات الإسرائيلية أوقفت السفينة الشراعية "مادلين" ليلًا بعد أيام من الإبحار، وقبل وقت قصير من وصولها إلى وجهتها، قطاع غزة.

وكان "تحالف أسطول الحرية" يهدف من خلال هذه الخطوة ذات الطابع الإعلامي إيصال مساعدات إلى القطاع الساحلي الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ فترة طويلة. وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إيقاف السفينة"مادلين" حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007، والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها.

وفي المقابل، قال "تحالف أسطول الحرية" بعد اعتراض السفينة: نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر على متن "مادلين"، وعن جميع الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وإنهاء الاحتلال والحصار الوحشي، وفتح جميع الحواجز الحدودية فورًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.