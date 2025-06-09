حاكم ولاية كاليفورنيا يهاجم إدارة ترامب: لماذا لا تعتقلني

كتبت- سلمى سمير:

علق حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، على تصريحات أطلقها توماس هومان، المنسق لشؤون أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى إمكانية اعتقال حاكم الولاية بسبب تدخله في مهام وكالة الهجرة، قائلاً: "لماذا لا يفعلها؟ يعرف تمامًا أين يجدني. هذا النوع من الثرثرة أصبح مملاً. لذا، يا توم، اعتقلني".

ويأتي رد نيوسوم في وقت تشهد فيه ولاية كاليفورنيا توترات متزايدة على خلفية حملات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين غير النظاميين، خاصة في مدينة لوس أنجلوس، حيث اندلعت احتجاجات حاشدة بعد مداهمات استهدفت مراكز إقامة المهاجرين في وسط المدينة.

وأعلن نيوسوم أنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب ما وصفه باستخدام "القوة الفيدرالية" بشكل غير قانوني داخل ولايته، مشيرًا إلى أن إرسال الحرس الوطني لقمع المتظاهرين يُعد انتهاكًا صارخًا للصلاحيات المحلية. كما أكد أن وكالة الهجرة لا تنسق إطلاقًا مع مكتبه أو مسؤولي الولاية في عملياتها.

وهدد حاكم كاليفورنيا بأن ولايته قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية، ردًا على التهديدات بتقليص التمويل الحكومي للولاية، وهو ما وصفه بأنه "ابتزاز سياسي لا يُحتمل".



وفي مايو الماضي، أثار ترامب موجة من الجدل بعد تهديده بتقليص المساعدات الفيدرالية بسبب مشاركة رياضي متحول جنسياً في إحدى المسابقات الرياضية بالولاية، كما ألغت إدارته مشاريع مخصصة لمواجهة الفيضانات بقيمة تتجاوز 126 مليون دولار، وهاجم مرارًا ما وصفه بـ"فشل" سلطات كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات.