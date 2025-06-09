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العاهل الأردني: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة

03:45 م الإثنين 09 يونيو 2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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عمان /نيس- (د ب أ)

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا على أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبدالله قوله تأكيده ، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس ، حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات الإقليمية، وبذل كل الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة، ووقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لدور فرنسا المحوري في العمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم، ودعم التوصل إلى السلام على أساس حل الدولتين، لا سيما من خلال تنظيمها لمؤتمر متوقع انعقاده في نيويورك بين 17 و20 من الشهر الحالي، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

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الملك عبدالله الثاني منح الفلسطينيين حقوقهم العاهل الأردني الضفة الغربية القدس
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