(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للناشطة السويدية جريتا ثونبرج تناشد حكومة بلدها للتدخل لإطلاق سراحها وسراح النشطاء الذين كانوا برفقتها على السفينة "مادلين" التي تم أوقفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت النشطاء الذين كانوا على متنها أثناء طريقهم إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

وفي الفيديو قالت الناشطة السويدية: "أنا جريتا ثونبرج أنا من السويد وتم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الداعمة لإسرائيل".

وأضافت الناشطة السويدية: "أحث جميع أصدقائي وعائلتي ورفاقي على الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحي والآخرين في أقرب وقت ممكن".

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحتجاز سفينة المساعدات الإنسانية "مادلين" أثناء طريقها لكسر الحصار البحري على قطاع غزة، واعتقلت 12 شخصا كانوا على متن السفينة واقتادتهم نحو ميناء إسرائيلي.

وأبحرت السفينة قبل نحو 9 أيام من مدينة صقلية الإيطالية، من أجل التوجه إلى قطاع غزة وإيصال بعض المساعدات في إطار محاولة كسر الحصار المفروض على القطاع.