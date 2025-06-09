إعلان

أسطورة الأجسام الطائرة.. تقرير أمريكي يكشف خداعًا استمر لعقود حول "المنطقة 51"

03:07 م الإثنين 09 يونيو 2025

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لعبت دورًا مباشرًا في نشر نظرية المؤامرة حول الأجسام الطائرة المجهولة في "المنطقة 51"، وذلك بهدف التستر على برامج عسكرية سرية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن بعض أشهر القصص عن الكائنات الفضائية وهبوطها في صحراء نيفادا لم تكن سوى حيلة مدبرة من داخل البنتاجون، لإبعاد الأنظار عن تجارب سرية على أسلحة متطورة، من بينها الطائرة الشبح "F-117 نايتهاوك" خلال الحرب الباردة.


وتعود إحدى أبرز القصص التي وثقها التقرير إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين قام ضابط في سلاح الجو الأمريكي بزيارة حانة قريبة من "المنطقة 51"، وقدم صورًا مزيفة لأطباق طائرة لصاحب الحانة، مدعيًا أنها صور حقيقية من الموقع. إلا أنه لاحقًا، اعترف العقيد المتقاعد بأنه كان ينفذ مهمة رسمية لنشر معلومات مضللة بغرض تغطية التجارب السرية.

وبحسب الصحيفة، لم تكن هذه الاستراتيجية حادثًا فرديًا، بل جزءًا من سياسة أوسع انتهجتها الولايات المتحدة، حيث تقوم على استخدام "أساطير الأجسام الطائرة" كستار لعمليات عسكرية حساسة. وقد اعتبرها مسؤولون أداة فعالة لإبعاد أعين الاتحاد السوفييتي عن التطورات التكنولوجية الأمريكية خلال الحرب الباردة.

وحتى عام 2022، كلف البنتاجون فريقًا خاصًا بقيادة شون كيركباتريك، أول مدير لمكتب "حل الشذوذ في جميع المجالات"، بإجراء مراجعة شاملة لعشرات آلاف الوثائق والمذكرات القديمة حول الأجسام الطائرة. وكانت المفاجأة أن بعض هذه النظريات "الخيالية" التي تناقلها الجمهور والمهتمون بالظواهر الغامضة، كانت قد صُممت عمدا داخل أروقة المؤسسة العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الأمريكية أسطورة الأجسام الطائرة المنطقة 51
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة