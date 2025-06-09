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إعلام عبري: اندلاع حريق قرب عين كارم بالقدس (فيديو)

02:41 م الإثنين 09 يونيو 2025

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وكالات

أوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن حريقًا اندلع في غابة قرب عين كارم بالقدس، ما دفع السلطات إلى إرسال فرق إطفاء وإخلاء عدد من المباني في المنطقة.

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن الحريق اندلع ظهر الاثنين في غابة كرميت بمنطقة عين كارم بالقدس.

وقال الموقع، إنه على إثر اشتعال النيران، قررت فرق الإطفاء والإنقاذ إخلاء "القرية السويدية" لذوي الاحتياجات الخاصة وشارع ديريش كرميت. وقامت فرق الإطفاء والشرطة بإخلاء 156 شخصًا من المركز.


وأمس الأحد، اندلع حريق على سطح مبنى في شارع أور إلحنان بحي روميما بالقدس، بالقرب من معهد أور إلحنان الديني. ما أسفر عن إصابة عامل كان يعمل في الموقع لإصلاح مكيف هواء بحروق بالغة.

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عين كارم القدس حريق
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