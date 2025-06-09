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إسبانيا تدين اختطاف "مادلين" وتطالب برد أوروبي

02:38 م الإثنين 09 يونيو 2025

يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني

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وكالات

أدانت وزيرة العمل نائبة رئيس الوزراء الإسباني، يولاندا دياث، بشدة اختطاف السفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وأكدت دياث، أن هذا الانتهاك للقانون الدولي يتطلب ردًا حازمًا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة "نعرب عن تضامننا مع المتطوعين المعتقلين، ونطالب بالإفراج عنهم فورًا".

واستولت البحرية الإسرائيلية على السفينة "مادلين"، واحتجز جيش الاحتلال النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

وسفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، هي سفينة مدنية محملة بالمساعدات الإنسانية ومتطوعين دوليين للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصف بأنه غير قانوني وإبادي.

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