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من جورج فلويد إلى لوس أنجلوس... ماذا نعرف عن الحرس الوطني الأمريكي؟ (فيديو)

02:37 م الإثنين 09 يونيو 2025

دونالد ترامب

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بي بي سي
أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر 2000 من أفراد الحرس الوطني في لوس أنجلوس للتعامل مع الاضطرابات الناجمة عن مداهمات استهدفت مهاجرين غير شرعيين.

وقال توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، في تصريح لشبكة فوكس نيوز، السبت "نحن نجعل من لوس أنجلوس أكثر أماناً".

وشهدت المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا، السبت، ولعدة أيام اضطرابات كبيرة، إذ اشتبك سكان منطقة ذات أغلبية لاتينية مع عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود في منطقة باراماونت.

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دونالد ترامب جورج فلويد لوس أنجلوس الحرس الوطني الأمريكي أخبار BBC
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