اللجنة الدولية لكسر حصار غزة: إسرائيل دولة مجرمي حرب

وكالات

وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، إسرائيل بأنها "دولة مجرمي حرب"، وذلك على خلفية اختطافها السفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ القطاع الفلسطيني المحاصر.

ودعت اللجنة في منشور على منصة "إكس" الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلتهم إسرائيل على متن السفينة.

Israel: a state of war criminals. — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) June 9, 2025

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن البحرية الإسرائيلية أجبرت السفينة على تغيير مسارها واقتادتها إلى السواحل الإسرائيلية بعد اقترابها من "منطقة محظورة"، موضحة أن الركاب من المتوقع أن يعودوا إلى بلدانهم.

في المقابل، أعلن ائتلاف أسطول الحرية أن الجيش الإسرائيلي قام باقتحام السفينة واعتقال المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متنها في محاولة لكسر الحصار على غزة، مشيرًا إلى انقطاع الاتصال الكامل مع السفينة منذ لحظة الاقتحام.

ونشر الائتلاف صورة تظهر ركاب السفينة وهم يرتدون سترات النجاة ورافعين أيديهم، مؤكدًا أن الاتصال انقطع تمامًا مع السفينة، واصفًا تصرف إسرائيل بـ"اختطاف" النشطاء.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، بدأ الجيش الإسرائيلي السيطرة على السفينة واعتقل 12 ناشطًا على متنها، تمهيدًا لترحيلهم، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن البحرية تسحب السفينة حاليًا باتجاه ميناء أسدود دون تسجيل إصابات.