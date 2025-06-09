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فيديو- إصابة مراسلة برصاص مطاطي خلال تغطية احتجاجات لوس أنجلوس

02:26 م الإثنين 09 يونيو 2025

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القاهرة- مصراوي:

تعرضت المراسلة الأسترالية لورين توماسي، التي تعمل لصالح قناة ناين نيوز الأسترالية التابعة لشبكة CNN، لإصابة برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة أثناء تغطيتها المباشرة للاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفق ما أعلنته القناة، فإن توماسي لم تُصَب بأذى جسيم رغم تعرضها لإطلاق النار المباشر، حيث استكملت تغطيتها بعد تلقيها الإسعافات الأولية، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق التوترات المتصاعدة بين قوات الأمن والمحتجين، حيث وُجّهت انتقادات متزايدة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد الصحفيين خلال التظاهرات، ما يُثير مخاوف بشأن حرية التغطية الإعلامية في مواقع النزاع.

ولم تُصدر شرطة لوس أنجلوس حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الحادث.

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لورين توماسي رصاصة مطاطية لوس أنجلوس احتجاجات لوس أنجلوس
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