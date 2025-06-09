وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن طواقم القنصلية الفرنسية موجودة لتوفير الحماية للمتطوعين على السفينة "مادلين".

وأكد بارو، أن فرنسا طالبت السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية قنصلية لمواطنيها على السفينة "مادلين"، مضيفًا "سنحدد طبيعة حادث احتجاز السفينة مادلين بعد التأكد من الموقع الذي جرى فيه".

واستولت البحرية الإسرائيلية على السفينة "مادلين"، واحتجز جيش الاحتلال النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

وسفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، هي سفينة مدنية محملة بالمساعدات الإنسانية ومتطوعين دوليين للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصف بأنه غير قانوني وإبادي.