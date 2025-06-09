إعلان

فرنسا تطالب إسرائيل بتوفير حماية لمواطنيها المعتقلين بعد اختطاف "مادلين"

02:26 م الإثنين 09 يونيو 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن طواقم القنصلية الفرنسية موجودة لتوفير الحماية للمتطوعين على السفينة "مادلين".

وأكد بارو، أن فرنسا طالبت السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية قنصلية لمواطنيها على السفينة "مادلين"، مضيفًا "سنحدد طبيعة حادث احتجاز السفينة مادلين بعد التأكد من الموقع الذي جرى فيه".

واستولت البحرية الإسرائيلية على السفينة "مادلين"، واحتجز جيش الاحتلال النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

وسفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، هي سفينة مدنية محملة بالمساعدات الإنسانية ومتطوعين دوليين للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصف بأنه غير قانوني وإبادي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جان نويل بارو فرنسا إسرائيل اختطاف مادلين السلطات الإسرائيلية احتجاز السفينة مادلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة