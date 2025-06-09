وكالة الطاقة الذرية تحذر: إيران تخصب اليورانيوم في ثلاثة مواقع

(وكالات)

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، اليوم الاثنين، أن الوكالة لا تستطيع الجزم بطبيعة البرنامج النووي الإيراني بسبب نقص المعلومات المقدمة من طهران، وذلك في ظل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار جروسي، إلى تحديد ثلاث مواقع في إيران يتم فيها تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن هذه الخطوة ترفع مستوى المخاوف الدولية بشأن الأهداف الحقيقية لبرنامج إيران النووي.

وقال جروسي: "لا يمكننا التأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني"، مضيفًا أن هذه العقبات في جمع المعلومات تعقد من مهمة الوكالة في مراقبة الالتزام بالمعاهدات الدولية.

كما أشار المدير العام إلى مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الروس حول الوضع في محطة زابوروجيا النووية، التي تمثل أحد أبرز ملفات الأمان النووي في المنطقة.

وأكد جروسي دعم الوكالة الكامل للمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المفاوضات وتقليل التوترات المتعلقة بالملف النووي.