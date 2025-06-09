الخارجية الإسرائيلية: السفينة "مادلين" في طريقها إلى شواطئ إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن سفينة المساعدات "مادلين" التابعة لـ "تحالف أسطول الحرية"، "في طريقها إلى شواطئ إسرائيل".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في منشور لها على منصة "إكس" أنه "من المتوقع عودة الركاب إلى أوطانهم".

وفي بيان له، قال "تحالف أسطول الحرية" إن السفينة "مادلين"، "تعرضت لهجوم/اعتراض قسري من جانب الجيش الإسرائيلي" في مياه دولية.

وأضاف التحالف في بيان له: "تم الصعود على متن السفينة بصورة غير قانونية، وخطف طاقمها المؤلف من مدنيين غير مسلحين، وتمت مصادرة حمولتها من (المساعدات) المنقذة للحياة – والتي تشمل حليب للأطفال وطعام وإمدادات طبية".

ومن جانبها، قالت منسقة التحالف هويدا عراف، إن إسرائيل ليس لديها سلطة قانونية لاحتجاز من كانوا على متن السفينة.

وأضافت عراف: "هؤلاء المتطوعون لا يخضعون للولاية القضائية الإسرائيلية، ولا يمكن تجريمهم بسبب قيامهم بتقديم المساعدات أو كسرهم للحصار غير القانوني - واحتجازهم بصورة تعسفية وغير قانونية، ويجب أن ينتهي ذلك فورا".