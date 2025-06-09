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العفو الدولية: "مادلين" كانت بمهمة إنسانية واعتراضها انتهاك للقانون الدولي

02:02 م الإثنين 09 يونيو 2025

منظمة العفو الدولية

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وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن السفينة "مادلين" كانت تحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار "غير القانوني" على قطاع غزة المحتل.

وأكدت العفو الدولية، أن السفينة "مادلين" كانت تقل مدنيين عزلًا في مهمة إنسانية، واعتراضها ينتهك القانون الدولي.

وشددت العفو الدولية على أنه على إسرائيل كقوة احتلال التزام قانوني بضمان حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء.

وصباح اليوم الاثنين، أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على متن سفينة المساعدات "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، واحتجز النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

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منظمة العفو الدولية القانون الدولي غزة السفينة مادلين
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