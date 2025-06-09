بسخرية.. مقدم كوميدي أمريكي شهير يعلّق على خلاف ترامب وماسك (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

سخر المقدم الكوميدي الأمريكي بيل ماهر من الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، واصفًا العلاقة المتدهورة بينهما بأنها "أشهر انفصال علني منذ طلاق براد بيت وأنجلينا جولي".

وفي افتتاحية حلقته الأخيرة من برنامجه "Real Time" على شبكة HBO، شبّه ماهر الصراع بين الرجلين بمعركة بين شخصيتي "غودزيلا وكينغ كونغ"، مضيفًا بسخرية: "تخيلوا غودزيلا تحت تأثير الكيتامين، وكينغ كونغ بتسريحة شعر الكومبوفر".

وأشار ماهر إلى أن التوتر بين الطرفين أصبح مشابهًا لتفكك العلاقات العاطفية الشهيرة التي كانت تتصدر الصحف، قائلًا: "كان لدى ترامب وماسك اسم مزدوج مثل الثنائيات الهوليوودية، دعونا نسميهما E-lump".

وتناول الكوميدي الأمريكي بدايات التوتر، مذكّرًا بظهور ماسك مؤخرًا بكدمة في عينه، وما تبعها من مزاعم عن رفضه لاستخدام مستحضرات تجميل عرضها فريق ترامب، وهو ما وصفه ماهر بـ"الأمر الغريب".

وتوالت الانتقادات المتبادلة، حيث هاجم ماسك خطة ترامب الاقتصادية واعتبر مشروع الميزانية الجديد "شرًا مقيتًا" سيزيد من العجز الفيدرالي.

ورد ترامب بشن هجوم على شركة تسلا، قائلًا إنه "لا أحد يريد شراء سياراتها".

وذهب الخلاف إلى أبعد من ذلك عندما قال ماسك إنه كان سببًا في فوز ترامب بالانتخابات، ما أثار سخرية ماهر الذي قال: "ترامب رد عليه قائلًا إن المريخ كوكب مقرف. فرد ماسك: يا إلهي، من هذا الرجل؟".

كما أشار ماهر إلى منشور حذفه ماسك لاحقًا، اتهم فيه ترامب بالتورط في ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

واختتم ماهر تعليقاته بالقول إن "أي ود بين الرجلين يبدو أنه تلاشى نهائيًا، خاصة بعد دعوة ماسك لعزل ترامب وتأسيس حزب سياسي جديد لمواجهة الحزب الجمهوري".