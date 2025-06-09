إعلان

إسرائيل تجهز زنازين منفصلة لمعتقلي "مادلين" وبن غفير يشدد القيو

01:41 م الإثنين 09 يونيو 2025

السفينة مادلين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية لاستقبال معتقلي سفينة "مادلين"، إذ خُصصت لهم زنازين منفصلة في سجن "غفعون" بمدينة الرملة، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومن جهته، أصدر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون، إضافة إلى حظر أي رموز فلسطينية داخلها.

وصباح اليوم الاثنين، أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على متن سفينة المساعدات "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، واحتجز النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

وقبل احتجاز النشطاء بلحظات، كان التحالف أفاد بأن السفينة تتعرض لهجوم في المياه الدولية، موضحًا أن "مسيرات كوادكوبتر تحاصر السفينة وترشها بمادة بيضاء مهيجة"، كما تم بث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة "مادلين" لتشويش الاتصال الذي انقطع بالكامل مع السفينة منذ لحظة اقتحام جيش الاحتلال لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفينة مادلين إسرائيل تجهز زنازين إسرائيل بن غفير مصلحة السجون الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة