إسرائيل تجهز زنازين منفصلة لمعتقلي "مادلين" وبن غفير يشدد القيو

وكالات

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية لاستقبال معتقلي سفينة "مادلين"، إذ خُصصت لهم زنازين منفصلة في سجن "غفعون" بمدينة الرملة، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومن جهته، أصدر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون، إضافة إلى حظر أي رموز فلسطينية داخلها.

وصباح اليوم الاثنين، أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على متن سفينة المساعدات "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، واحتجز النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها.

وقبل احتجاز النشطاء بلحظات، كان التحالف أفاد بأن السفينة تتعرض لهجوم في المياه الدولية، موضحًا أن "مسيرات كوادكوبتر تحاصر السفينة وترشها بمادة بيضاء مهيجة"، كما تم بث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة "مادلين" لتشويش الاتصال الذي انقطع بالكامل مع السفينة منذ لحظة اقتحام جيش الاحتلال لها.