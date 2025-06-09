الكويت تُقنن رفع الأعلام الأجنبية وتُشدد العقوبات على المخالفين

القاهرة- مصراوي:

أصدرت السلطات الكويتية مرسومًا يقضي بتعديل قانون العلم الوطني، يتضمن ضوابط جديدة لرفع الأعلام داخل البلاد، وتشديد العقوبات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى حماية التماسك الوطني وتعزيز الأمن العام.

ونصّ المرسوم الجديد على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات داخل الكويت – سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة – إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، مع استثناء البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.

كما حظر المرسوم رفع الشعارات أو الأعلام التي تُعبّر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء ما يخص الأندية الرياضية المعترف بها.

وتم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 لتشمل عقوبات أكثر صرامة، تتراوح بين الحبس والغرامة حسب نوع المخالفة، حيث تصل بعض العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار كويتي، مع مصادرة المضبوطات ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذه التعديلات جاءت استجابة لرصد حالات رفع أعلام أجنبية وشعارات طائفية أو قبلية في مناسبات عامة، بما اعتُبر تهديدًا للوحدة الوطنية وأمن المجتمع.

وأكدت الحكومة أن الغرض من هذه الإجراءات هو ترسيخ قيم الانتماء الوطني ومنع أي ممارسات قد تُثير الفرقة أو تؤثر على استقرار البلاد.