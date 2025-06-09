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أول تعليق من نجل ترامب على أحداث لوس أنجلوس (صورة)

01:26 م الإثنين 09 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي:

حاول دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، التقليل من التوترات الحالية في مدينة لوس أنجلوس من خلال نشر صورة على منصة "إكس" تظهر صاحب عمل كوري أمريكي يتفقد بندقية على سطح أحد المباني، في إشارة إلى أحداث الشغب التي شهدتها المدينة عام 1992.

وأرفق ترامب الابن الصورة بتعليق قال فيه: "لنجعل الكوريين على الأسطح عظماء مرة أخرى!"، في إحياء لصور الأمريكيين الكوريين الذين حملوا السلاح لحماية أعمالهم التجارية خلال اضطرابات عام 1992، التي اندلعت عقب تبرئة أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس في واقعة الاعتداء على السائق رودني كينغ.

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وكانت تلك الأحداث قد شهدت قيام بعض أفراد الجالية الآسيوية، وخاصة الكوريين الأمريكيين، بالصعود إلى أسطح المباني لحماية ممتلكاتهم من أعمال النهب والتخريب.

ويأتي منشور ترامب جونيور تزامنًا مع احتجاجات اندلعت نهاية الأسبوع في شوارع لوس أنجلوس، اعتراضًا على حملات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) التي استهدفت مهاجرين غير شرعيين.

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دونالد ترامب لوس أنجلوس منصة إكس
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